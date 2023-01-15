В ISW объяснили, зачем Пригожин манипулирует ''захватом Соледара''

Владелец частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин продолжает муссировать тему "захвата Соледара" наемниками этой ЧВК. Так он пытается поднять собственный политический статус.

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Кроме того, тему российского наступления на город Соледар в Донецкой области Пригожин использует для косвенной критики российских вооруженных сил и высшего командования. Об этом идет речь в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, владелец и финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжал использовать роль наемников в захвате Соледара, чтобы поднять свой политический статус и косвенно критиковать обычные российские вооруженные силы.

"14 января Пригожин опубликовал кадры, которые, как он утверждал, были сняты в Соледаре, рекламируя заявленную роль Вагнера в захвате города. Пригожин представил командира группы Вагнера, который руководил захватом поселка, и превознес способности Вагнера по сравнению с обычными российскими вооруженными силами", – отмечено в материале.

Пригожин также всячески расхваливает систему управления, существующую в созданной им ЧВК, а также "богатый опыт, независимость и эффективную военную технику" наемников, значительную часть из которых составляют завербованные в российских тюрьмах и колониях заключенные.

"Пригожин заявил, что Группа Вагнера добилась успеха благодаря своему богатому опыту, независимости, эффективной военной технике и превосходной системе управления. Пригожин утверждал, что система управления группы Вагнера стимулирует командиров и подчиненных к тесному сотрудничеству на местах и ​​позволяет услышать жалобы обычных бойцов", - подчеркнули аналитики ISW.

Что касается вопроса, кто же сейчас контролирует город, в ISW констатировали, что 14 января российские войска продолжили наступательные операции в районе Соледара.

По данным украинского Генштаба, защитники Украины отразили атаки российских войск в районе Роздоловки (7 км к северу от Соледара), населенных пунктов Силь (5 км к северо-западу от Соледара) и Красная Гора (5 км к юго-западу от Соледара).

При этом российские каналы утверждали, что наемники ЧВК Вагнера продолжали наступательные действия в районе Красной Горы и практически полностью контролируют населенный пункт. Также они заявляли, что вагнеровцы штурмовали Подгородное в 6 км к юго-западу от Соледара.

В свою очередь в российском минобороны похвастались размытыми успехами штурмовых отрядов во взаимодействии с частями ВДВ ВС РФ в направлении населенного пункта Силь. Эти "успехи" россияне попытались подтвердить кадрами, якобы зафиксировавшими, как украинские военные вывозят раненых с железнодорожной станции в этом населенном пункте. В сообщении подчеркивается, что оккупанты якобы ведут бои за контроль над железнодорожной станцией, хотя еще накануне, 13 января, россияне уже заявляли о ее захвате. ISW до сих пор не может независимо проверить эти утверждения.

При этом аналитики предполагают, что украинские силы, вероятно, не удерживают позиции в самом населенном пункте Соледар, несмотря на то, что украинское командование 14 января утверждало обратное.

"Украинские источники утверждают, что украинские силы контролируют позиции на западной окраине Соледар и продолжают борьбу за контроль над населенным пунктом", – отмечено в материале.

Там также упомянули появившееся накануне видео с украинским флагом над шахтой на западной окраине города.

"На видео не видно ни украинских, ни российских сил вблизи флага. Геолокация видеозаписи показывает, что, хотя заявленная украинская позиция может находиться в административных границах Соледара, она не находится в самом населенном пункте. Другие кадры с геолокацией, опубликованные 14 января, могут указывать на то, что украинские силы, вероятно, удерживают некоторые позиции непосредственно за пределами Соледара. Источник в социальных сетях сообщил 13 января, что украинские силы заняли укрепленные позиции на западной стороне трассы Т0513 в районе Соледара", – пишут аналитики.

Напомним, накануне вечером в Минобороны Украины заявили, что ожесточенные бои за Соледар продолжаются. Штурмы российских оккупационных войск не прекращаются ни днем, ни ночью. В попытках полностью захватить город, как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, враг несет огромные потери.

Также сообщалось, что и в Генштабе вечером 14 января подтвердили, что бойцы ВСУ круглосуточно отбивают атаки врага в Соледаре.