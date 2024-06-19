В ISW оценили, чем чревато усиление сотрудничества между РФ и Северной Кореей

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею – это, вероятно, лесть и жест доброй воли в отношении лидера КНДР Ким Чен Ина, чтобы помочь легитимизировать режим его партии как внутри страны, так и за рубежом. В свою очередь глава Кремля рассчитывает на дополнительную помощь в будущем, которая может варьироваться от дополнительных запросов на поставку оружия вплоть до рабочей силы.

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Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Там отметили, что главы иностранных государств редко посещают Северную Корею, и Путин последний раз побывал там в 2000 году.

В преддверии своего визита в Северную Корею диктатор опубликовал статью в государственной газете Северной Кореи Rodong Sinmun. В ней военный преступник высоко оценил российско-северокорейское сотрудничество, которое, вероятно, обоснует любую будущую поддержку, которую Северная Корея предоставит России как часть совместной борьбы против Запада.

"Преднамеренное обращение Путина к известным пропагандистским нарративам о наследии режима Кима, Корейской войне и исторической борьбе Северной Кореи против США и Запада, вероятно, создает условия для Путина, чтобы оправдать свои будущие просьбы или требования к северокорейскому народу в поддержку военных", – считают аналитики.

Спектр запросов диктатора, по их мнению, может быть достаточно широк: от оружия до рабочей силы.

"Например, в отчетах в 2022 году говорилось о том, что Северная Корея рассматривает возможность отправки северокорейских рабочих в оккупированную Россией Украину для помощи в восстановлении", – отметили в ISW.

В ответ на визит Путина в КНДР, некоторые западные чиновники предупредили об опасности усиления сотрудничества между глобальными авторитарными режимами. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что это делает еще более важным для стран НАТО сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Он осудил Китай и Северную Корею за поддержку военных усилий России в Украине.

Спикер по национальной безопасности США Джон Кирби также отметил, что Штаты внимательно следят за развитием российско-северокорейских отношений. Он выразил обеспокоенность этим как из-за последствий в Украине, так и из-за безопасности Корейского полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявили, что визит Путина в Северную Корею демонстрирует его отчаяние в поиске поддержки для войны против Украины. Эта ситуация должна вызывать беспокойство у всех, кто стремится к миру.

– Эксперт по международной политике и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный выразил мнение, что основным вопросом взаимодействия России и Северной Кореи является вооружение и фальсифицированная валюта. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин отправился на встречу с диктатором КНДР.

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