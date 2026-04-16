В Киеве после российской атаки поднялся черный дым: количество жертв возросло. Фото и видео

В результате российской атаки в Киеве погибли пять человек, среди них ребенок. Еще 21 человек получил ранения. Известно о разрушениях и пожарах, над отдельными локациями поднялся черный дым.

По данным ГСЧС Украины, наибольшие повреждения получили Подольский, Оболонский, Шевченковский и Деснянский районы. По состоянию на момент публикации, на местах работают спасатели, данные о последствиях атаки могут обновляться.

Оболонский район

В Оболонском районе в результате атаки вспыхнули припаркованные машины, повреждены складское помещение, здание шиномонтажа и магазин.

Вражеская атака унесла жизни двух человек. Еще шестеро получили ранения, в том числе медики "скорой" и полицейские, которые прибыли на место.

Подольский район

В Подольском районе зафиксировано несколько попаданий. На одной из локаций разрушениям подверглись фасады жилых домов. Под завалами обнаружили тела двух погибших, в том числе 12-летнего ребенка. Еще три человека получили ранения осколками стекла.

На других участках района повреждены фасады двух гостиниц и близлежащих домов, где пострадали два человека. Также известно о попадании перед жилыми домами, что повлекло разрушение фасадов.

Вражеский удар разрушил одноэтажный дом. Из-под завалов чрезвычайники спасли двух человек. Среди спасенных ребенок. Еще по одному адресу произошло попадание в шестой этаж многоэтажки. Из здания эвакуировали десять жителей, обошлось без пострадавших.

Деснянский и Шевченковский районы

В Деснянском районе вспыхнула жилая многоэтажка, обошлось без жертв. В Шевченковском районе попадания зафиксировали на детской площадке и возле жилого дома.

Напомним, ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Также OBOZ.UA сообщал, ночью 16 апреля российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли шесть человек, еще 11 пострадали.

