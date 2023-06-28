В Киеве простились с разведчиком Юрием Саманюком: при жизни он сам выбрал музыку для своих похорон. Фото и видео

В Киеве 28 июня провели в последний путь 36-летнего украинского разведчика Юрия Саманюка. Герой погиб на Запорожском направлении 25-го числа, а при жизни сам выбрал музыку для своих похорон.

Видео дня

Церемонию прощания провели на майдане Незалежности. Фото и видео опубликовал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Саманюк (позывной "Тринадцатый") родом из поселка Ворохта Ивано-Франковской области. В прошлом он был командиром отдельной мобильной группы огневого поражения "Ориль" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В гражданской жизни украинец был тренером по рукопашному спорту, занимался фри-файтом, рукопаш гопаком, спортивным туризмом, играл на народных музыкальных инструментах, изготовлял мебель. Возглавлял Ивано-Франковский областной центр общественной организации "Всеукраинская федерация фри-файта и контактных единоборств и смешанных боевых искусств" в Ворохте.

После начала полномасштабной войны Саманюк оборонял в том числе Бахмут Донецкой области, рвался в бой.

"Наша идея была попасть туда, где война. Здесь работает правило: либо ты, либо тебя. Либо ты сидишь и ждешь, пока по тебе стреляют, либо стреляешь первым", – рассказывал он в видео 93-й ОМБр "Холодный Яр" в октябре 2022 года.

28 декабря 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении Юрия Саманюка орденом "За мужество" III степени.

Погиб Герой 25 июня 2023 года в боях вблизи села Малая Токмачка Запорожской области, сообщала ранее пресс-служба Ворохтянского поселкового совета. У военнослужащего остались отец, сестра, жена и двое детей.

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину при выполнении боевого задания на Запорожье 24 июня погиб уроженец Ривненской области Дмитрий Бабка. Он служил командиром автомобильного отделения артиллерийской батареи.

– На фронте пал смертью храбрых 23-летний Андрей Бессонов. Молодой военный был родом из села Липовка Ивано-Франковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!