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В Киеве простились с разведчиком Юрием Саманюком: при жизни он сам выбрал музыку для своих похорон. Фото и видео

Дарья Дурова
War
5 минут
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На войне погиб Юрий Саманюк

В Киеве 28 июня провели в последний путь 36-летнего украинского разведчика Юрия Саманюка. Герой погиб на Запорожском направлении 25-го числа, а при жизни сам выбрал музыку для своих похорон.

Видео дня

Церемонию прощания провели на майдане Незалежности. Фото и видео опубликовал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Похороны украинского воина
Церемония прощания
Герою было 36 лет
Майдан Незалежности

Саманюк (позывной "Тринадцатый") родом из поселка Ворохта Ивано-Франковской области. В прошлом он был командиром отдельной мобильной группы огневого поражения "Ориль" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В гражданской жизни украинец был тренером по рукопашному спорту, занимался фри-файтом, рукопаш гопаком, спортивным туризмом, играл на народных музыкальных инструментах, изготовлял мебель. Возглавлял Ивано-Франковский областной центр общественной организации "Всеукраинская федерация фри-файта и контактных единоборств и смешанных боевых искусств" в Ворохте.

Защитник Украины Юрий Саманюк
Воин отдал за Украину самое ценное – жизнь
Герой на фронте
Украинца не стало 25 июня 2023 года

После начала полномасштабной войны Саманюк оборонял в том числе Бахмут Донецкой области, рвался в бой.

"Наша идея была попасть туда, где война. Здесь работает правило: либо ты, либо тебя. Либо ты сидишь и ждешь, пока по тебе стреляют, либо стреляешь первым", – рассказывал он в видео 93-й ОМБр "Холодный Яр" в октябре 2022 года.

На похороны принесли портреты Героя
Военный на похоронах
Попрощались с Героем в центре украинской столицы
Проститься с разведчиком пришли его родные, друзья, знакомые и побратимы
Прощание с украинским военнослужащим
Воины почтили память погибшего побратима
Родные не могли сдержать слезы
Разведчика повели в последний путь

28 декабря 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении Юрия Саманюка орденом "За мужество" III степени.

Цветы на похоронах
Разведчик при жизни получил орден За мужество III степени
Похороны Саманюка
Люди опустились на колени
Гроб несли защитники Украины

Погиб Герой 25 июня 2023 года в боях вблизи села Малая Токмачка Запорожской области, сообщала ранее пресс-служба Ворохтянского поселкового совета. У военнослужащего остались отец, сестра, жена и двое детей.

Малая Токмачка на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину при выполнении боевого задания на Запорожье 24 июня погиб уроженец Ривненской области Дмитрий Бабка. Он служил командиром автомобильного отделения артиллерийской батареи.

– На фронте пал смертью храбрых 23-летний Андрей Бессонов. Молодой военный был родом из села Липовка Ивано-Франковской области.

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