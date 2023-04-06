В Кремле обеспокоены сближением Пушилина и Кадырова в разгар войны против Украины – ЦНС

В Кремле обеспокоены сближением главаря террористов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина и руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Следствием этого сближения стало фактически монополизированное "кадыровцами" "право" грабить оккупированную Россией часть Донецкой области.

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Чтобы помешать фактическому управлению чеченскими группировками в Донецкой области, Москва срочно сменила "главу правительства "ДНР", отправив в Донецк очередного гастролера-россиянина, который должен перехватить контроль над финансовыми потоками на оккупированной части украинского региона. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС убеждены: о недовольстве в Кремле, вызванном сближением Пушилина и Кадырова, свидетельствуют последние кадровые изменения в оккупационной администрации Донецкой области.

"30 марта оккупанты сменили "главу правительства" т.н. днр (так враг называет захваченные земли Донетчины). Вместо Виталия Хоценко, которого отправили в Омск, "главой правительства" назначен очередной гастролер Евгений Солнцев, который с июня был заместителем Хоценко. Всю свою жизнь Солнцев работал в РФ и не имеет никакого отношения к Донбассу. Его назначение расширяет его полномочия и фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки", – отметили в ЦНС.

Кадровые ротации в ДНР стали реакцией на сближение Пушилина и Кадырова. Так называемый глава Чечни стремится стать де-факто руководителем оккупированных территорий Украины, а в России такие планы Кадырова нравятся далеко не всем, что усиливает и без того значительное напряжение между "башнями Кремля".

Так, недавно Кадыров заявил, что более 300 чеченских судей, применяющих законы шариата, а также имамов Чечни собираются пройти подготовку и отправиться в Украину. Такие планы могут свидетельствовать о намерениях Кадырова закрепить чеченские группировки как основных "управленцев" на оккупированных территориях. И карманные "судьи" нужны ему на Донбассе как для того, чтобы бороться с дезертирами, так и для легализации мародерства чеченских боевиков.

На Донбассе уже долгое время концентрируется большое количество "кадыровцев", однако воевать они не спешат: подавляющее большинство чеченских боевиков засели в тылу и получили практически неограниченную власть в регионе. Ключевая задача "кадыровцев" – тотальное мародерство: они вывозят в Чечню технику и оборудование из предприятий, а также ценные вещи, которые отбирают у местных жителей.

При этом в Донецке практически постоянно находятся "делегаты" из Чечни, контролирующие выполнение Пушилиным обязательств перед Кадыровым.

Такая ситуация очень злит "вагнеровцев" и других российских оккупантов, которые несут потери, пока боевики Кадырова грабят регион. Да и в Москве более чем достаточно тех, кто сам хотел бы нагреть руки на путинской войне. Следовательно, в текущее положение дел вынужден был вмешаться Кремль.

"Пушилин годами выполняет только постановление роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние чеченского террориста Кадырова, использующего Пушилина для монопольного права на разграбление региона. Задачей Солнцева является лишение Кадырова влияния и перехват инициативы в работе с подрядчиками". московские элиты соперничают за право как можно быстрее освоить средства на "восстановление" территорий", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ заняли стратегически важные позиции на Донецком направлении. Украинские военнослужащие улучшили тактическое положение на одном из участков фронта. РФ перебросила туда новые спецподразделения, надеясь отвоевать утраченные территории.

Тем временем на Запорожском направлении российские оккупанты продолжают строить фортификационные сооружения.