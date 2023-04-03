ВСУ заняли стратегически важные позиции на Донецком направлении, на Запорожье оккупанты готовятся к обороне, – Дмитрашковский

Украинские военнослужащие улучшили тактическое положение на одном из участков фронта в Донецкой области. Защитники страны заняли стратегически важные позиции, поэтому страна-террорист РФ перебросила туда новые спецподразделения в надежде отвоевать утраченные территории.

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В свою очередь на Запорожском направлении российские террористы продолжают строить фортификационные сооружения. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины заняли новые позиции на Донецком направлении. Дмитрашковский подчеркнул, что эти территории имеют стратегическое значение для нашей армии.

"На одном из участков Донецкого направления произошло улучшение тактического положения, были занятые некоторые стратегически важные позиции. Появление новых спецподразделений это ни что иное, как попытки россиян отбить эти позиции", – отметил Дмитрашковский.

Также спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что в Запорожской области российская оккупационная армия продолжает строить оборонительные рубежи. Вместе с тем враг продолжает "воевать" с мирным населением и обстреливает города из ствольной артиллерии и РСЗО.

"На Запорожском направлении без изменений, враг проводит активную разведку. Продолжает улучшать своих оборонных рубежей. Проводятся тактические занятия. Не имея успеха на фронте, враг применяет ствольную и реактивную артиллерию и обстреливает города", – сказал Дмитрашковский.

Дмитрашковский добавил, что враг пытается просчитать, с какого именно направления ВСУ будут идти в контрнаступление, поэтому россияне копают окопы, в том числе, на Запорожье.

"Враг готовится к обороне, враг понимает, что Донецкое направление достаточно истощено. Враг теряет боевую способность, именно поэтому они улучшают свои оборонные способности на Запорожском направлении. Они считают, что контрнаступление будет именно со стороны Донецкой области, но мы пока даже не знаем, откуда будет это контрнаступление и чего ожидать дальше", – отметил он.

Представитель ВСУ выразил уверенность, что рытье окопов и новые фортификационные сооружения не помогут оккупантам и они будут бежать так само, как делали это при предыдущих контрнаступательных операциях ВСУ. Однако Дмитрашковский добавил, что для Украины важна своевременная доставка военной поддержки из-за границы.

"Главное, чтобы вовремя пришла поддержка Запада, имеется в виду вооружение и техника. Я думаю, что враг обречен на то, чтобы бежать. Хотел бы отметить, что после гибели Стремоусова оккупационные войска сдали Херсон. После вчерашнего взрыва в Питере, я так думаю, очень знаковое событие. Должно что-то случиться на этом направлении", – подчеркнул Дмитрашковский.

Напомним, российские оккупационные войска отступили с нескольких позиций на Донецком направлении. Враг вынужден был покинуть захваченные территории благодаря усилиям украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута. Враг несет огромные потери в живой силе и технике, поэтому командование РФ может принять решение о повторном вводе личного состава и ресурсов после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.

Стоит отметить, что российская ЧВК "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ потеряли значительное количество живой силы в боях за Бахмут, что еще больше сдерживает вражеское наступление на населенный пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные ВСУ показали, как выглядит сегодня Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость длится уже около девяти месяцев – обстрелы оккупантов превратили Бахмут в город-призрак;

– председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отметил, что на Бахмутском направлении воюет около 6 тыс. наемников ЧВК Вагнер" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. "Вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники.

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