В Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ

В Кривом Роге в результате состоявшегося 8 сентября ракетного удара оккупантов количество пострадавших по состоянию на утро 9 сентября увеличилось до 74 человек. В больницах города находятся 34 человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Он отметил, что на утро ситуация в Криворожском районе контролируемая, обстрелов не было.

Всем пострадавшим в результате вчерашней атаки оказывают всю необходимую помощь.

"Для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08:00 до 17:00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святому Николаю. Для ликвидации последствий удара работают бригады коммунальных служб и управителей", – отметил Вилкул .

Важная инфраструктура, общественный транспорт, а также социальные и медицинские учреждения в Кривом Роге функционируют без перебоев.

Также Вилкул сообщил, что в Никопольском районе враг совершил атаку на город Никополь и Мировское общину, используя тяжелую артиллерию, без потерь. Дальнейшие последствия и ущерб пока уточняются.

Напомним, что утром 8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Есть попадание в здание полиции и еще более десяти админпостроек, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома, а также более четырех десятков авто.

Также житель Кривого Рога рассказал, как дважды побывал в эпицентре российских ракетных атак. В первый раз он попал под обстрел 31 июля – тогда оказался под завалами и получил травмы. 8 сентября оккупанты снова попали в район, где живет парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили: по предварительным данным, удар государство-агрессор нанесло ракетой "Искандер-К".

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