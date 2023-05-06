В Кривом Роге во время воздушной тревоги слышали звуки взрыва: уничтожен вражеский дрон
Утром 6 мая в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Позже стало известно, что силы противовозлушной обороны уничтожили вражеский дрон.
Беспилотник российских оккупантов сбили бойцы воздушного командования "Восток". Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Еще минус один БПЛА. ВК "Восток" в районе города Кривой Рог уничтожен вражеский дрон. Спасибо, ребята! Держите небо над Украиной", – написал глава ОВА.
В свою очередь глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул доложил, что ситуация в городе спокойная. Он подтвердил работу сил ПВО.
Воздушное командование "Восток" сообщило, что около 10 часов утра в районе города Кривой Рог силами противовозоушной обороны был уничтожен БпЛА "Картограф". Военнослужащие показали фотографии с обломками российского беспилотника.
Напомним, в ночь на 6 мая российские войска атаковали восток нашего государства иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили из Азовского моря на Донетчину и Днепропетровщину 7 "Шахедов".
Ранее сообщалось, что оккупанты запустили по Днепропетровщине дроны. Силы ПВО над областью сбили 4 иранских "мопеда". Однако от падения обломков "Шахедов" выбиты окна в пяти частных домах, также повреждения получили два хозяйственных здания и линия электропередачи. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.
Российская террористическая армия продолжает атаковать украинские города ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136. Очевидно, что враг пытается поразить назначенные цели, однако за такими атаками скрываются и другие намерения россиян.
Как сообщал OBOZREVATEL, западные эксперты обнаружили у иранских дронов-камикадзе Shahed-136 двигатель, который основан на немецкой технологии. Ее Тегеран похитил почти 20 лет назад.
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