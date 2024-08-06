В Кропивницком 183 работника горсовета будут раздавать повестки: что происходит

В Кропивницком определили, кто из работников местных советов может раздавать повестки. В перечне 183 фамилии.

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Соответствующий документ был опубликован на сайте Кропивницкого совета. Такое распоряжение подписал заместитель городского головы Александр Мосин. Он называется " О назначении лиц, уполномоченных вручать повестки".

"Горсовет утвердил список людей для работы в совместных группах оповещения. Их создали в соответствии с распоряжением Кропивницкого городского головы от 15 февраля 2024 года "О создании на территории Кропивницкого городского территориального общества элементов базы мобилизационного развертывания", – говорится в документе.

В список людей, которые могут вручать повестки, внесли 170 работников разных департаментов, управлений и отделов Кропивницкого городского совета, двух человек из Новенского старостата, семь человек Подольского районного совета и четырех – Фортечного райсовета.

Кто имеет право вручать повестки в Украине

Как известно, закон не определяет место вручения повесток, поэтому фактически они могут выдаваться в любой локации: по месту жительства, учебы, работы, на улице, остановке, блокпоста или в общественных местах.

В то же время определен круг должностных лиц и учреждений, уполномоченных вручать повестки мужчинам 18-60 лет, это:

– исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов (в случае получения распоряжения ТЦК);

– руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);

– руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

– представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на разглашение повесток.

Напомним, что в Украине уже почти три месяца действует новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает новые правила вручения повесток военнообязанным. Теперь это смогут делать не только сотрудники ТЦК, но повестка будет считаться врученной по-прежнему, если гражданин получил ее лично. OBOZ.UA рассказывал, какие должностные лица уполномочены вручать повестку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны рассказали, что возможность рассылки повесток через приложение "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого нет законодательной базы на любом уровне, пояснили в министерстве.

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