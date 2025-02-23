В Курщине состоялось 19 штурмов: в Генштабе доложили, что происходит на фронте

Страна-агрессор продолжает атаковать украинское войско в том числе и на своей территории. В этот день только на Курщине произошло 19 штурмов.

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В Генштабе доложили, что происходит на фронте по состоянию на 22:00 23 февраля. Всего с начала суток произошло 81 боевое столкновение.

Отмечается, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину Украины, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

В частности, в Генштабе отметили воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь, российские захватчики нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 928 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал дважды в сторону Волчанского и Западного, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районе Загрызового и в направлении Богуславки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполевка, Кузьмино и в направлении Нового, Шейковки, Новоплатоновки, Зеленой Долины, Чернещины. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение. Авиаудара потерпел Славянск.

Силы обороны отражают одно наступательное действие захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано два боеприкосновения вблизи Часова Яра и в направлении Александро-Шультиного, одна атака отбита украинскими воинами. Под авиаударом попал населенный пункт Рай-Александровка.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергеевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боеприкосновения. Авиационные удары получили Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них – безвозвратно. Также уничтожены 13 единиц автомобильной техники, антенна БпЛА, миномет, пушка, две баги, кроме того, значительно повреждена одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три орудия захватчиков.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражены десять вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов подверглись Зеленое Поле и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку в районе Степного. Каменское было атаковано НАРами.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 19 штурмов позиций украинских подразделений, два боеприкосновения еще продолжаются. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 23 управляемых бомбы, и совершил 346 артиллерийских обстрелов.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее сообщалось, что в районе города Волчанск на севере Харьковщины воины-пограничники дронами уничтожили семь оккупантов, состав горюче-смазочных материалов, наблюдательный пост и блиндажи российской оккупационной армии. Операцию провели "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт".

Как писал OBOZ.UA, оккупанты сменили тактику и все чаще используют бронетехнику для штурмов на Краматорском направлении. Они пытаются прокладывать путь к наступлению с помощью танков, БМП и МТ-ЛБ, но украинские защитники эффективно уничтожают эти угрозы еще на подходах.

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