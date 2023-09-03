В Курской области РФ беспилотник попал в здание ФСБ: возник пожар. Видео

Вечером 3 сентября в Курской области России беспилотник попал в здание ФСБ. В результате возник пожар.

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Соответствующие видео появились в Telegram. На кадрах виден огонь (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

ЧП случилось в Курчатове. Сначала над городом раздался взрыв. Затем, как сообщают пропагандисты, сработала система ПВО, а на месте падения обломков стал виден пожар.

Расстояние от населенного пункта до Курской АЭС составляет около 4 километров. Информации о пострадавших, как пишут росСМИ, нет.

Кроме того, в РФ заявляют, что обломки упали на нежилое здание. В частности, пропагандисты выдали, что это здание ФСБ еще строилось.

По словам местного губернатора Романа Старовойта, на месте работают экстренные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские дроны 27 августа атаковали военный аэродром в Курске. Они отработали по пяти российским самолетам, радару С-300 и двум "Панцирям". Запускали дроны контрразведчики Службы безопасности Украины.

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