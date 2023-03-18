В Луганской области продолжается тотальная мобилизация: оккупанты скрывают

На оккупированной части Луганщины продолжается тотальная мобилизация местных мужчин, получивших паспорт РФ и фейкового образования "ЛНР". Захватчики пытаются скрыть мобилизационные мероприятия.

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Для этого они объявили о начале масштабных военных учений, в которых обязаны принять участие все мужчины призывного возраста из ряда населенных пунктов Луганщины. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Местные так называемые власти на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Новоайдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями "лнр" и "россия". Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", – отмечается в утренней сводке Генштаба.

Напомним, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского, сейчас самые ожесточенные противостояния с врагом продолжаются в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Он отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ПВО, ствольная и реактивная артиллерия защитников Таврического направления, выполняя боевые задания, работают на пехотинца – солдата первой линии обороны.