В Луганской области военный тягач оккупантов раздавил легковое авто с гражданскими: водитель погиб. Видео

Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло на оккупированной Луганской области с участием техники российских военных. В захваченном террористами Зоринском грузовик, принадлежащий армии РФ, раздавил легковой автомобиль.

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Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. Стоит отметить, что российские оккупанты регулярно становятся виновниками смертельных ДТП на захваченных территориях.

По информации Казанского, водитель легковушки от удара вылетел из салона на дорогу.

"Счет гражданских, убитых военными РФ в подобных автокатастрофах уже предположительно идет на сотни", – отмечает в своем сообщении журналист.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области Россия построит огромные отходные полигоны. Уже два года существуют проекты строительства шести мусорных свалок, куда будут вывозить мусор и из ТОТ Украины, и из российских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части юга Украины замечены вражеские "гуманитарные" грузовики, перевозящие боеприпасы ВС РФ. Они двигаются в направлении Бердянска, однако в сам город не въезжают.

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