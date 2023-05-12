В Мариуполе обнаружили большой сектор свежих захоронений

В захваченном РФ Мариуполе появилось новое свидетельство о зверствах российских оккупантов. Там обнаружили большой сектор свежих захоронений.

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Страшную находку нашли на Старокрымском кладбище. В секторе №21 заметно увеличилось количество новых могил, сообщает Мариупольский горсовет (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это может свидетельствовать о росте смертности. В Мариуполе ведь падает уровень медицинской помощи. Отсутствие специалистов и современного оборудования приводит к тому, что люди не получают необходимого лечения, квалифицированной помощи. Это то, что принесли в наш мирный город россияне – смерть, боль и горе", – говорится в сообщении.

К слову, по данным журналистов Associated Press, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил.

Тогда спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым.

По предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч человек. Но эта цифра может быть в несколько раз больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе с началом лета появится новая проблема. Жители ощутят нехватку питьевой воды.

Россия завезла в украинский временно оккупированный Мариуполь строителей, а те решили "подработать", занимаясь мародерством. Приезжие забираются в полуразрушенные дома и выносят все, что может представлять хоть какую-то ценность.

Тем временем российские военные в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки. Захватчики боятся контрнаступления Сил обороны Украины.

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