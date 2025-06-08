В Мариуполе оккупанты продают пустые квартиры как свои

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики продолжают отбирать жилье, которое принадлежало украинским гражданам. Пустые квартиры, из которых владельцы были вынуждены уехать из-за войны и российского полномасштабного вторжения, оккупанты присваивают и продают как свою собственность.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео незаконной продажи, в частности примеры по меньшей мере двух таких квартир, которые теперь пытаются продать.

По его словам, речь идет о жилье в отремонтированных домах на проспекте Мира. Квартиры уже выставлены на продажу под видом "бесхозных", хотя на самом деле имеют законных владельцев, которые были вынуждены покинуть город из-за оккупации.

Андрющенко отметил, что за внешним "макияжем" домов скрывается настоящая руина – коммуникации уничтожены, а состояние жилья непригодно для нормального проживания. При этом на эти квартиры нет спроса, даже несмотря на попытки запуска новой ипотеки в Мариуполе.

"Это должно было произойти – вот началось", – написал Андрющенко, намекая на провал кремлевских идей по "восстановлению города" под российским контролем. Он также передал привет свидетелям "Россия можешь воевать вечно".

Российские риелторы активно запускают рекламу, предлагая жилье у моря в оккупированном Мариуполе. В основном оно без ремонта, но уверяют, что дома отреставрированы. Также россияне предлагают ипотеку под 2% на "первую сдачу" в "новых ЖК" с удобной инфраструктурой.

"Приветствуем вас из солнечного Мариуполя. Сегодня уникальное предложение! Новостройки с льготной ипотекой под 2%. Такой шанс нельзя упускать", – сказала риелтор.

"Мечтаете жить у моря? В городе каштанов? В городе, где сочетается история и движение вперед? Прямо в центре, возле легендарного "Дома связи", – квартира, которая ждет вас! Под ремонт – да! Но с огромным потенциалом и шикарной локацией. Идеально для жизни, для сдачи, для тех, кто хочет начать с чистого листа. Дом полностью отреставрирован. Центр города. До моря – 10 минут на автомобиле", – говорится в одной из реклам, которую распространяют оккупанты.

"Две квартиры – одно удачное решение. Есть прекрасная возможность приобрести сразу две двухкомнатные квартиры на одной площадке, в центре города – район магазина "1000 мелочей". Продаются по отдельности, но могут стать идеальным вариантом для объединения в одну большую четырехкомнатную квартиру! Обе квартиры – под ремонт!" – отметили оккупанты в другом объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, враг планирует сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет снести в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский — последние в очереди.

Кроме этого, оккупанты начали обустраивать новую военную-логистическую базу в Мариуполе. Враг стягивает военные тягачи с полувагонами для оборудования мест грузовой перевалки в сопровождении военных патрулей.

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