В Мариуполе заметили новые метки на вражеской военной технике: раньше в городе таких не видели. Фото

В временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали новые отметки на военной технике армии РФ. Речь идет о круге в квадрате, выполненных пунктиром.

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Об этом сообщил советник украинского городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он же обнародовал фото российской БМП с новой маркировкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Новые отметки на военной технике у оккупантов зафиксированы в Мариуполе. Теперь – круг в прямоугольнике. Техника с подобной маркировкой двигалась через город в сторону Новоазовска и дальше на север области. Ранее подобной маркировки в городе не было замечено", – написал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее были зафиксированы переброски военной техники, в том числе танков, грузовиков и пушек, в обратном направлении – из Донецка в Мариуполь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает перебрасывать свою военную технику на Запорожское направление. Перед этим свои силы враг накапливает в Мариупольском районе, они прибывают туда целыми колоннами.

Параллельно с этим во временно оккупированном Мариуполе оккупанты приказали студентам ВУЗов стать на "военный учет". Вероятно, враг планирует дальше мобилизовать студентов.

В то же время ВСУ не дают оккупантам чувствовать себя в безопасности. Так, вечером 10 марта в Мариуполе раздалось около 20 взрывов на территории бывшего гипермаркета строительных материалов "Эпицентр" в Кальмиусском районе города.

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