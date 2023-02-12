В Мелитополе женщину 'судили' за донаты ВСУ, в городе есть 5 пыточных, - Федоров

Россияне усиливают репрессии против местных жителей во временно захваченном Мелитополе Запорожской области. Они обустроили в городе минимум 5 пыточных и завезли с территории РФ российских судей, устраивающих судилища над украинцами.

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Среди осужденных - украинка, которая перечисляла деньги для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

По словам городского головы, российские судьи в оккупированном Мелитополе выносят "решения", которыми приговаривают украинцев к "заключению". Судилища стартовали в этом украинском городе на прошлой неделе.

"На прошлой неделе оккупанты начали не только забирать в плен, а устраивать настоящие судилища во временно оккупированном Мелитополе. Они завезли туда каких-то судей из России и они начали приговаривать наших жителей к каким-то заключениям", - рассказал Федоров.

Среди "осужденных" россиянами граждан Украины – местная жительница, которая перечисляла средства на помощь своей армии – Вооруженным силам Украины.

"Ее нашли, нашли в смартфоне выписку из банка и отдали ее под "суд", – отметил мэр Мелитополя.

Правда, информации о приговоре, который получила наша соотечественница, признался Федоров, у него нет.

Также городской голова Мелитополя рассказал, что на территории Мелитополя захватчики обустроили по меньшей мере 5 пыточных. Там оккупанты истязают похищенных людей. Поэтому он в очередной раз призвал горожан при первой же возможности выехать из-под оккупации.

Напомним, ранее Федоров рассказал, что оккупанты устроили в Мелитополе информблокаду, остановив работу крупнейшего интернет-провайдера в городе. Люди часами выстаивают на морозе огромные очереди, чтобы заключить контракты с российским монополистом – и не оставаться отрезанными от информации.

Также сообщалось, что в оккупированной части Запорожской области работают только 20% больниц, остальные захватчики забрали под госпитали для своих раненых.