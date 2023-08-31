В Минобороны назвали направления, где ВСУ добились успехов: идет закрепление на достигнутых рубежах

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на нескольких участках фронта. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах на Бахмутском и Мелитопольском направлении.

Видео дня

В свою очередь, российские террористы пытаются наступать на Лиманском направлении. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на Лиманском направлении активные боевые действия продолжаются в районе Новоегоровки и Белогоровки. Войска РФ прилагают немалые усилия для наступления, но никакого успеха у врага нет. Защитники Украины уничтожают россиян и не дают реализовать их планы.

В то же время на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее районного центра. В Клещиевке, Курдюмовке и Андреевке продолжаются тяжелые бои. Несмотря на огромное сопротивление врага, у Сил обороны есть определенные успехи, наши воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Также наступательная операция наших войск идет на южном участке фронта. В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка Запорожской области есть определенные успехи. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

По словам Маляр, российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы. Таким образом противник пытается сковать украинские войска и не допустить их переброски в районы активных боевых действий. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты с территории РФ. При этом враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении и вышли на господствующие высоты. В результате российские оккупанты попали в ловушку – они не могут выйти из города, а также полноценно по нему передвигаться.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись на Таврическом направлении. В то же время нашим защитникам удалось обезвредить 327 оккупантов, из которых 91 – ликвидирован, 235 – ранены и еще один взят в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!