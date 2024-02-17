В Молдове второй раз за неделю обнаружили обломки 'Шахеда'. Фото

Пограничная полиция Молдовы вечером 17 февраля нашла новые фрагменты российского беспилотника, который стражам порядка показался "похожим на модель "Герань-2". Это уже вторая за неделю находка российских БПЛА в республике.

Обломки второго дрона, как и первого, полиция Молдовы нашла недалеко от поселка Этулия, расположенного недалеко от украинских городов Болград и стратегически важного черноморского порта Рени. Фрагменты БПЛА были обнаружены в поле, примерно в 2 км от линии молдавско-украинской границы и в 5 км от Этулии.

"Были идентифицированы новые фрагменты беспилотника, похожего на модель "Герань-2". Информация была отправлена в компетентные органы, а доступ к месту, где были обнаружены обломки дрона, был ограничен", - отметила полиция.

Правоохранители также показали найденные обломки.

11 февраля пограничная полиция здесь обнаружила фрагменты боевого дрона типа Shahed. После того, как район с обломками БПЛА оцепили, правоохранители отметили, что опасности для населения нет. "Вероятно, дрон был сбит украинской зенитной установкой", – добавили в пограничной полиции.

Российский БПЛА "Герань-2" и иранский Shahed – практически одно и тоже. Различие между дронами зафиксировали не так давно, и оно состоит в том, что корпус беспилотника производства РФ состоит из нескольких частей. Иранский Shahed имеет цельнолитый корпус. Также у дронов разная маркировка ("Герань-2" имеет на корпусе букву "К" в номере серии, а в "Шахедах" серия начинается с буквы "М").

Как сообщал OBOZ.UA, в государстве-агрессоре продолжают наращивать производство различных видов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, оккупанты модернизируют БПЛА, например "Шахеды" и "Ланцеты". Однако на Западе могут повлиять на увеличение производства Москвой дронов, введя против агрессора новые виды экономических ограничений и контролируя уже действующие санкции.

Прошедшая неделя в Херсоне была тише обычного. По словам Натальи Гуменюк, здесь оккупанты снизили использование FPV-дронов в десять раз. В этом им помешала погода – плотный туман в Херсонской области "сломал" россиянам все планы.