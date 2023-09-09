В небе над оккупированным Донецком поднялся флаг Украины: в городе слышна стрельба

Утром 9 сентября в небе над временно оккупированным Донецком заметили флаг Украины. Государственный символ подняли на воздушных шарах.

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Флаг было видно сразу в нескольких районах города. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местные жители заявили, что увидели флаг Украины над Киевским и Калининским районами Донецка. Примечательно, что некоторые сторонники оккупантов на видео высказывали недовольство тем, что увидели украинский государственный символ во временно оккупированном городе.

Стоит отметить, что на видео слышна стрельба, вероятно, из автоматов. С помощью стрелкового оружия российские захватчики пытались сбить флаг над украинским городом.

В местных пропагандистских пабликах сторонники оккупантов устроили истерику из-за того, что флаг Украины появился над Донецком. Некоторых насторожил такой знак и дал понять, что украинские защитники приближаются к временно оккупированному Донецку.

Напомним, бойцы "Стальной границы" подняли украинский флаг в селах Строевка и Тополи на Харьковщине. Населённые пункты находятся на границе с РФ, в так называемой серой зоне.

Ранее сообщалось, что 29 августа воины ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонской области.