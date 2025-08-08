'В обороне нельзя достичь победы': Сирский заявил, что у Украины есть планы на наступление

У украинского военного руководства есть планы на наступление. Ведь одержать победу в обороне невозможно.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, отвечая на вопрос журналистки Натальи Нагорной. Запись интервью с генералом опубликована на YouTube-канале ТСН.

Журналистка разговаривала с Сырским о Курской операции, после чего поинтересовалась: "А вы видите на перспективу место следующей дерзкой операции?"

Генерал засмеялся: "Ну почему дерзкой?" – но ответил утвердительно. "У нас есть планы, конечно. В обороне нельзя достичь победы – только в наступлении", – сказал Сырский.

Относительно того, как достичь окончания войны, военачальник заявил, что "мы должны нанести ему [врагу] такие потери, чтобы он пошел [на это]" не с позиции силы, а на условиях Украины.

Что предшествовало

Наши защитники начали операцию в Курской области России 6 августа 2024 года. Впервые в истории безъядерная страна захватила часть территории ядерной державы – на пике операции украинские силы занимали до 1300 кв. км территории Курщины.

В течение года в зоне ответственности украинской группировки "Курск" российская армия понесла колоссальные потери:

– более 77 тысяч убитых и раненых (среди них около 4 тысяч – граждане КНДР);

– 7236 единиц техники (уничтоженной или поврежденной).

Как писал OBOZ.UA, ранее главком Александр Сырский объяснял: ситуация летом 2024 года была очень сложной. Россия планировала дальнейшие интенсивные наступления, нарастила войска и производство дронов, поэтому отступающим украинским воинам необходимо было сделать что-то "экстраординарное". Тогда было принято решение начать наступление на Курщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!