В Одессе во время обстрела армией РФ погибли переселенцы из Бахмута: новые детали

Во время ночной атаки на Одессу в ночь на 10 июня, в результате падения обломков дрона на многоэтажку погибли супруги переселенцы из Бахмута. У Юрия и Юлии Антоненко осталась дочь, которая в один день потеряла обоих родителей.

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О погибших рассказала их соседка Людмила в своем Instagram. Супруги переехали в Одессу из Бахмута, чтобы начать в городе "новую жизнь".

Они также недавно перевезли в Одессу своих родителей. Как сообщила соседка погибших, вечером 9 июня, во время российских обстрелов, пара как раз сопровождала своих родителей домой.

"Мы жили в одном доме, гуляли на одной детской площадке, отдыхали вместе с друзьями. Они во всем видели позитив. И продолжали жить, радостно и не смотря ни на что. Они уже убегали от войны, раньше из Бахмута. Начали строить свою жизнь в Одессе, недавно им удалось перевести родителей от войны в Одессу. А сегодня ночью, провожая их домой, их убила ударная волна", – рассказала Людмила.

Погибших обнаружили сразу после взрыва недалеко от воронки. Они погибли на месте. У пары осталась 20-летняя дочь Мирослава.

12 июня в селе Нерубайское Одесской области состоится церемония прощания с покойными супругами.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВС РФ по Одесщине, совершенной в ночь на 10 июня, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Предварительно три человека погибли, еще 31 житель региона получил ранения. Среди раненых есть дети.

Как писал OBOZREVATEL, российские войска 9 июня сбросили управляемую авиабомбу на больницу в Гуляйполе в Запорожье. Погибли два работника медучреждения.

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