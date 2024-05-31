В Одесской области бухгалтер присвоил 4,2 млн грн, предназначенных на выплаты военным: по делу объявлено подозрение. Фото

В Одесской области Государственное бюро расследований выдвинуло подозрение должностному лицу воинской части, который назначил 4 млн гривен, предназначенных для выплат бойцам. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. "Работники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесщины. Из-за его халатности бухгалтер присвоил более 4 млн грн, которые должны были быть выплачены военнослужащим", – говорится в сообщении.

Летом 2023 бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документах для выплаты денежного обеспечения свой банковский счет. Начальник не проверил данные и подписал документы на перечисление средств.

Как следствие бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, предназначенных для выплат бойцам.

Против бухгалтера Национальная полиция направила обвинительный акт в суд, а для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в служебной халатности (ч. 4 ст. 425 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, суд определил меру пресечения для задержанного сотрудниками Государственного бюро расследований должностного лица Приморского РТЦК и СП Одессы. Его подозревают в организации масштабной схемы заработка на уклонистах, на которой чиновник заработал минимум миллион долларов.

Государственное бюро расследований разоблачило и сообщило подозрение правоохранителю из Дубенского района в Ровенской области, который организовал схему избегания мобилизации для призывников. Правоохранитель искусственно открывал уголовные производства против уклонистов, в которых те полностью раскаялись и признавали свою вину.