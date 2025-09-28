В Одесской области оккупанты разрушили цех и склад готовой продукции винного завода: десятки сотрудников эвакуировали. Фото и видео

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар по Одесской области, применив ударные беспилотники. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, благодаря эффективной работе ПВО удалось избежать жертв.

В результате очередной воздушной атаки дронами в Одесской области пострадали гражданские объекты. Зафиксировано разрушение цеха и склада готовой продукции одного из винных заводов, где в момент обстрела находились 50 работников. Все они вовремя эвакуировались.

Кроме того, обломками повреждена крыша и окна частного жилого дома. По состоянию на утро 28 сентября, на месте происшествия работают подразделения ГСЧС, которые ликвидировали пожар и продолжают устранять последствия удара.

Правоохранители задокументировали очередное военное преступление Российской Федерации против мирного населения региона. По официальным данным, пострадавших среди людей нет.

Напомним, с раннего вечера субботы, 27 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно, что РФ подняла стратегическую авиацию с "Оленьи". Также оккупанты осуществили по Украине пуски "Кинжалов".

Также OBOZ.UA сообщал, что россияне в ночь на 28 сентября атаковали Запорожье. В результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения. Есть по меньшей мере 22 пострадавших, среди них – дети.

