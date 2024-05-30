В Офисе генпрокурора рассказали, сколько заключенных присоединились к ВСУ

На службу в Вооруженных силах Украины поступили уже 775 осужденных, что стало возможным после принятия нового закона. Всего по состоянию на 30 мая в суд подано 2402 ходатайства осужденных о прохождении службы в армии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Там отметили, что органы прокуратуры способствуют реализации прав осужденных на условно-досрочное освобождение для участия в защите страны.

В настоящее время в суд подано 2402 ходатайства осужденных, с участием прокуроров суды уже рассмотрели и удовлетворили 1843 из них.

"775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Желание защищать Родину выявили больше всего осужденных, отбывающих наказание в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

В Офисе генпрокурора добавили, что с начала вторжения РФ многие осужденные "искренне желали реализовать свое право защищать Родину в рядах ВСУ", однако не могли этого сделать, поскольку не было законодательного механизма реализации этого права.

17 мая президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон, которым был урегулирован порядок реализации прав осужденных на их участие в обороне Украины.

"Во исполнение новелл этого закона в ст. 81-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрено новое основание условно-досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы", – заявили в Офисе генпрокурора.

Там также отметили, что работа по данному направлению продолжается, органы прокуратуры продолжают "меры по обеспечению прав осужденных и интересов государства" в сложное для страны время.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 мая заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, что первые осужденные уже участвуют в боевых действиях и даже взяли в плен оккупанта.

– Ранее Высоцкая рассказала, что еще до принятия закона о мобилизации осужденных заявления на условно-досрочное освобождение для службы в армии уже подали более 3 тыс. человек.

– У осужденных женщин, как и у мужчин, есть возможность добровольно вступить в ряды ВСУ, рассказал министр юстиции Денис Малюска.

– Многие осужденные имеют сильную мотивацию защищать Украину от оккупантов, говорится в материале OBOZ.UA. Если в РФ в армию вербовали совершивших тяжкие преступления, в украинском законе предусмотрены определенные ограничения.

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