В ОК "Юг" объяснили, почему Генштаб опроверг выход войск РФ из Новой Каховки

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли обнародованную ранее информацию о выходе подразделений оккупационной российской армии из временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области. За отступление из города ошибочно была принята большая ротация россиян.

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На данный момент на смену ушедшим из Новой Каховки подразделениям, прихватившим с собой имущество мирных жителей, зашли другие оккупанты. Об этом рассказала начальник Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в ефире телемарафона.

По ее словам, в Новой Каховке оккупанты провели большую ротацию. Она была ошибочно принята за выход оккупационных войск, поскольку подразделения ВС РФ упаковались и покинули город. Однако им на смену зашли другие захватчики.

"Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала такое понимание, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения и зашли другие", – отметила Гуменюк.

По ее словам, российские войска часто проводят ротации в населенных пунктах, расположенных на левом берегу Днепра. Эти населенные пункты также враг использует для восстановления своих подразделений, которые выводятся с направлений, где идут более интенсивные боевые действия.

В то же время Гуменюк заявила, что фиксируются признаки подготовки захватчиков к бегству из ныне оккупированных территорий Херсонщины. Они переодеваются в гражданскую одежду и отправляют в РФ награбленное имущество мирных жителей.

"Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" – когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество – это как правило подготовка к тем самих "жестов", – заявила представительница ОК "Юг", добавив, что Украину подобные "жесты доброй воли" вполне устраивают.

Напомним, в вечерней оперативной сводке 23 марта в Генштабе заявили, что 22 марта российские оккупанты полностью оставили временно оккупированную Новую Каховку на Херсонщине. Однако довольно скоро там уточнили: информация о выходе захватчиков из города была обнародована вследствие "некорректного использования имеющихся данных".

В то же время там подчеркнули, что украинские защитники непременно освободят Новую Каховку от российских захватчиков.