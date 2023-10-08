В ОК 'Юг' объяснили, почему оккупанты стали чаще использовать для атак авиамбомбы

В результате успешной контрбатарейной борьбы Вооруженные силы Украины уничтожают вражескую артиллерию и минометы в Херсонской области. Поэтому россияне вынуждены экономить снаряды.

В то же время у врага есть большие запасы управляемых авиабомб, с помощью которых продолжается террор мирного населения. Об этом в эфире "24 канала" рассказала руководитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты изменили тактику обстрелов из-за недостатка боеприпасов. Теперь захватчики стараются концентрировать свои удары, как и сделала в ночь на 8 октября в Херсоне. Террористы накрыли город огнем из РСЗО, поэтому в ОК "Юг" в очередной раз призвали местных жителей подумать об эвакуации.

"Очевидным является недостаток боеприпасов у врага. Тем не менее, они изменили тактику и в условиях малого запаса боеприпасов концентрируют свои удары, в частности, по Херсону. Областной центр враг практически накрыл огнем из реактивных систем. Это еще раз говорит, что наш призыв к местному населению эвакуироваться являются аргументированными. Мы понимаем, что враг будет продолжать террористические акты, нанося удары по жилым кварталам", – сказала Гуменюк.

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В то же время оккупанты увеличили количество обстрелов из тактической авиации с применением управляемых авиабомб. Этим оружием враг пытается психологически давить на население юге Украины.

"Они существенно страдают из-за нашей контрбатарейной борьбы, теряя артиллерийские установки, танки, бронетехнику, минометные расчеты. Вследствие этого они не могут так мощно обстреливать противоположный берег. Запасы управляемых авиабомб у них большие, они могут ими давить. Это действительно давление, которое они применяют больше психологически, чем в качестве огневого поражения", – заявила Гуменюк.

Напомним, российские войска днем 8 октября снова обстреляли Херсонщину. Под огнем врага оказались Берислав и Херсон, в облцентре захватчики ударили в место рядом с церковью.

Рано утром 8 октября, около 06:25, российская армия ударила по Константиновке Донецкой области крылатой ракетой ОТРК "Искандер". Российские войска попали в жилую застройку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября на Запорожье оккупанты обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами: погибла женщина, еще два человека получили ранения.