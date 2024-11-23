В оккупированном Бердянске прогремел взрыв в порту: очевидцы видели пожар

В конце суток 22 ноября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался мощный взрыв. По предварительным данным, "бавовна" посетила Бердянский морской порт.

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После взрыва бердянцы видели зарево от пожара, а жители прибрежных районов слышали еще и запах гари. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Громко в районе порта. Приблизительно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв. Предварительно – есть прилет по порту", – отметили в Бердянской МВА.

За некоторое время до этого о вероятном прилете в районе порта писал и Андрющенко.

"Бердянск. Порт. Как дела? Предварительно – прилет!" – констатировал он в 23:42.

Утром Андрющенко сообщил несколько больше деталей о ночной "бавовне".

"Приблизительно в 23:38 раздался взрыв в районе порта. После взрыва было видно зарево и признаки пожара, который длился до получаса. В прибрежных районах Бердянска чувствовался запах горелого", – отметил он.

О том, что попадание таки было, может свидетельствовать гробовое молчание о ночных событиях со стороны оккупационной администрации Бердянска: там вообще никак не прокомментировали прозвучавший в городе взрыв.

Местные же пророссийские паблики отделались стандартной отговоркой, мол, "вероятно, сработало ПВО".

Впрочем, в российском минобороны в традиционной утренней "сказке" об "успехах" российской противовоздушной обороны упоминается только один якобы сбитый над временно оккупированными территориями Украины (а именно над Крымом) украинский дрон. О "сбитых целях" над Бердянском или где-то в Приазовье оккупанты молчат.

По данным местного издания "Риа Мелитополь", пожар могло вызвать горение топлива, по которому, вероятно, попали Силы обороны.

Напомним, в последний день октября оккупанты также жаловались на атаку дронов на Бердянск. Под ударом тогда также оказался городской порт, а также, по версии коллаборантов, Силы обороны очень хотели поразить "административные здания, органы местного самоуправления и социальной защиты".

В Бердянске тогда были слышны звуки выстрелов и взрывов, произошел пожар. Оккупационная администрация выдала распоряжение о временной приостановке работы общественных учреждений, в частности, учебных заведений.