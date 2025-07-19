В оккупированном Донецке заявили о прилетах: над городом поднялся дым. Фото

В оккупированном Донецке днем в субботу, 19 июля, прогремели взрывы, после чего над городом появился дым. Враг заявил об "обстреле ВСУ" центрального района; подтвержденной информации о том, что произошло, нет.

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Местные жители делились кадрами задымления в интернет-пабликах. По одной из версий, разрушения могла вызвать работа ПВО российских захватчиков.

Пропагандисты писали, что "над городом шумно", около 14:50 субботы. Также они заявляли о работе противовоздушной обороны.

После этого Telegram-каналы противника написали о якобы прилете в Киевском районе города. Они утверждали, что повреждены жилые дома и якобы есть по меньшей мере один раненый.

Пропагандистские паблики публикуют одинаковую версию: мол, "украинские террористы" ударили по Донецку из РСЗО HIMARS.

Как писал OBOZ.UA, тем временем оккупационная "власть" псевдореспублики "ДНР" объявила о критической ситуации с поставками воды в регионе и призвала жителей экономить. В оккупированных Донецке, Макеевке, Иловайске и других захваченных населенных пунктах Донетчины воду будут включать раз в два-три дня по несколько часов.

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