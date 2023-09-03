В оккупированном Крыму была замечена беларуская станция РЭБ. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму заметили беларускую военную технику. В частности, российские захватчики начали использовать станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза-6".

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Беларуская станция помех и радиоуправления расположена в населенном пункте Раздолье. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Активисты отметили, что государство-террорист Россия неспособно самостоятельно восстановить уничтоженные средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Поэтому для защиты своих военных объектов на украинском полуострове путинские террористы начали использовать технику из Беларуси.

Станция РЭБ "Гроза-6" расположена в поселке Раздолье Симферопольского района. Координаты 44.970858083974996, 33.695088499003816.

Движение "Атеш" заявило, что эта станция РЭБ вскоре повторит судьбу уничтоженной техники, ведь жители Крыма активно борются против российской оккупации.

Напомним, утром 31 августа временно оккупированный Крым посетила "бавовна". Взрывы и стрельба звучали в районах Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском.

Напомним, с начала 2023 года территория страны-агрессора России и временно оккупированного Крыма была атакована беспилотниками не менее 190 раз. Чаще взрывы раздавались в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на украинском полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 августа в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя раздалось по меньшей мере семь сильных взрывов. Пророссийские местные Telegram-каналы сразу начали разгонять информацию о том, что это могут быть "учения".

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