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В оккупированном Крыму была замечена беларуская станция РЭБ. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
4,3 т.
В оккупированном Крыму была замечена беларуская станция РЭБ. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму заметили беларускую военную технику. В частности, российские захватчики начали использовать станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза-6".

Видео дня

Беларуская станция помех и радиоуправления расположена в населенном пункте Раздолье. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Активисты отметили, что государство-террорист Россия неспособно самостоятельно восстановить уничтоженные средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Поэтому для защиты своих военных объектов на украинском полуострове путинские террористы начали использовать технику из Беларуси.

Станция РЭБ "Гроза-6" расположена в поселке Раздолье Симферопольского района. Координаты 44.970858083974996, 33.695088499003816.

Движение "Атеш" заявило, что эта станция РЭБ вскоре повторит судьбу уничтоженной техники, ведь жители Крыма активно борются против российской оккупации.

В оккупированном Крыму была замечена беларуская станция РЭБ. Фото и видео
В оккупированном Крыму была замечена беларуская станция РЭБ. Фото и видео

Напомним, утром 31 августа временно оккупированный Крым посетила "бавовна". Взрывы и стрельба звучали в районах Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском.

Напомним, с начала 2023 года территория страны-агрессора России и временно оккупированного Крыма была атакована беспилотниками не менее 190 раз. Чаще взрывы раздавались в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на украинском полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 августа в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя раздалось по меньшей мере семь сильных взрывов. Пророссийские местные Telegram-каналы сразу начали разгонять информацию о том, что это могут быть "учения".

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