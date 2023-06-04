В оккупированном Крыму хакеры показали по телевидению ролик о "тихом" контрнаступлении ВСУ. Видео

Пропагандистское телевидение, которое россияне транслируют в оккупированном Крыму, снова взломали. Благодаря неизвестным хакерам, 4 июня жители полуострова смогли увидеть ролик о грядущем контрнаступлении Сил обороны Украины.

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Это видео сняли украинские военные. Они молча прислоняли палец к губам, призывая к информационной тишине. В Министерстве обороны Украины ранее публиковали эти кадры, подписав их так: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

Неравнодушным хакерам, похоже, ролик о "тихом" контрнаступлении украинских воинов сильно понравился. Его запустили на ряде российских телеканалов, в частности, на "Пятнице". Соответствующие записи публиковались крымчанами в сети (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Так называемым властям оккупированного полуострова пришлось признать, что росТВ взломали. "Советник главы Крыма" Олег Крючков сказал, что хакеры добрались до ряда крымских телеоператоров, но какие именно телеканалы "пострадали", не уточнил.

Оккупантам даже пришлось на время отключать сигнал цифрового ТВ. Эфирное вещание пропагандистов в это время продолжало работать.

Интересно, что на последних секундах этого ролика в небе появляются два истребителя F-16, переговоры о передаче которых Украине еще не завершены.

Полное видео МО Украины о том, что предупреждения о начале контрнаступления не будет:

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, опубликованном 3 июня, заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Несмотря на то, что наша армия получила не все вооружение, которое надеялась, ждать больше нельзя.

– Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус выразил убеждение, что контрнаступление Сил обороны Украины будет впечатляющим.

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