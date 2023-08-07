В оккупированном Крыму появилось новое партизанское движение: что известно про 'Рух 1918'. Фото

Во временно захваченном страной-агрессором Россией украинском Крыму появилось новое партизанское движение "Рух 1918". Его участники – жители оккупированного полуострова, которые хотят скорейшего освобождения родной земли от российской армии.

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В Telegram- канале проекта рассказали, что "работают" уже более трех месяцев. Активисты собирают информацию про оккупантов, размещают на улицах Севастополя, Симферополя, Бахчисарая и Керчи проукраинские граффити и листовки, а также занимаются диверсионной деятельностью.

Партизаны отметили, что российские захватчики в Крыму очень боятся цифры 1918. Они объяснили, что 22 апреля 1918 года крымская группа Армии УНР под командованием полковника Петра Болбочана освободила Крым от большевиков.

Активисты уверены: точно так же, как в 1918 году Крым был освобожден от красных, так же полуостров будет свободен от рашистов.

"Мы – "Рух 1918", украинцы, живущие во временно оккупированном Крыму. Собираем информацию об оккупантах, занимаемся диверсионной деятельностью, показываем, что Крым – это Украина. Мы хорошо знаем свою историю, мы хорошо знаем кто мы. Нашему государству не 32 года, у нас 1000-летние традиции государственности и борьбы за Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Главном управлении разведки раннее сообщили, что в Крыму растет противостояние между оккупантами и проукраински настроенным населением полуострова. В частности, на военные объекты россиян систематически происходят нападения с применением так называемых "коктейлей Молотова".

Отмечается, что организаторами и исполнителями большинства из них являются гражданские проукраински настроенные лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные жители в Крыму уже не стесняются и не боятся демонстрировать свое недовольство присутствием россиян. Граждан страны-агрессора открыто просят убираться с полуострова.