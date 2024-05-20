В оккупированном Луганске прогремели взрывы в районе базирования захватчиков, поднялся дым. Фото и видео

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. В одном из районов города поднялся огромный столб дыма.

Кремлевские пропагандисты заявили, что над городом "есть прилёты или сбивания". Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По легенде одного из пропагандистов, над оккупированным Луганском якобы было уничтожено более 10 крылатых ракет Storm Shadow.

В то же время другие источники оккупантов утверждают, что в захваченном городе зафиксированы прилеты. Также росСМИ пожаловались, что в одном из районов происходит детонация.

По информации Telegram-канала NEXTA Live, ракетный удар, вероятно, был нанесён по бывшей Луганской академии внутренних дел (посёлок Юбилейный). В этом здании еще с начала 2014 года базировались российские оккупанты.

Напомним, в городе Сорокино (в 1938–2016 годах – Краснодон) на временно оккупированной территории Луганской области утром 13 мая прогремели взрывы. Был прилет в объект противника; возможно, поражен штаб ВС РФ и тыловой склад боеприпасов, на месте было слышно вторичную детонацию.

Как писал OBOZ.UA, 11 мая во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Прилетело неподалеку от места, где оккупанты и коллаборанты собрались, чтобы праздновать "день ДНР", и откуда должен был стартовать автопробег.

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