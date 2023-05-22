В оккупированном Мариуполе ночью прогремели взрывы: слышали в разных районах города

Ночью 22 мая во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. В разных районах города в течение ночи было слышно как минимум два взрыва.

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При этом противовоздушная оборона оккупационной армии пыталась работать из жилых кварталов. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, ночью в Мариуполе раздалось по меньшей мере два взрыва. Также Андрющенко подчеркнул, что в очередной раз российская ПВО работала, прикрываясь мирными жителями захваченного города.

Местные жители начали обсуждать взрывы около 03:30 ночи. В Telegram-каналах жители временно оккупированного города заявили, что слышали взрывы в разных районах.

Стоит отметить, что оккупационная "администрация" Мариуполя никак не комментировала ночные взрывы. Также оккупанты не сообщают, где именно был прилет в захваченном ими городе.

Напомним, утром 13 мая по меньшей мере два мощных взрыва прогремели во временно оккупированном Мариуполе. Эпицентро взрывов был в районе Азовстали.

Ранее сооьбщалось, что в сети появились спутниковые снимки, показывающие последствия "бавовны" в Мариуполе 19 мая. Поражен передовой командный пункт российской армии на территории мариупольского аэропорта.