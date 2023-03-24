В оккупированном Севастополе новая ''бавовна'': мощный взрыв раздался в районе бухты Омега

В оккупированном Севастополе 24 марта произошла очередная "бавовна". Взрывы раздались в районе бухты Омега.

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Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на сведения жителей города. "Прогремел взрыв в районе бухты Омега, очень громко", – пишет один из севастопольских пабликов.

При этом уточняется, что звуки взрывов были не похожи на те, которые слышны при сбитии беспилотников.

Якобы оккупанты "сбивали что-то с корабля", но "пока не известно что".

По словам местных жителей, от ударной волны в их домах дрожали окна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 24 марта в Севастополе также были слышны взрывы. Оккупационный "губернатор" Михаил Развожаев заявил о "профилактической" работе: якобы "в городе все спокойно".

– Два дня назад в оккупированном Севастополе пожаловались на атаку морских дронов. Взрывы слышали над центром города, после чего рейд в Севастопольской бухте перекрыли.