В ООН назвали количество гражданских, пострадавших от агрессии России против Украины

В Организации Объединенных Наций подсчитали, что с 24 февраля 2022 года от полномасштабного вторжения РФ пострадали более 27 тысяч гражданских жителей нашей страны. Речь идет как о раненых, так и о погибших мирных жителях.

Об этом рассказала заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя. Соответствующее заявление она сделала, выступая на Совбезе ООН в Нью-Йорке в понедельник, 9 октября.

"По данным Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 8 октября по всей Украине было зарегистрировано 27 768 гражданских жертв, среди которых 560 погибших детей", – сказала Мсуя.

Она также отметила, что настоящее количество жертв среди гражданского населения в Украине гораздо больше, так как большое количество данных требует подтверждения и уточнения.

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Также заместитель генсека ООН сообщила, что за первые восемь месяцев текущего года около 8,3 миллиона человек в Украине получили гуманитарную помощь.

"Почти 500 гуманитарных партнеров, большинство из которых – местные организации, в том числе женские, – продолжат оказывать критически важную помощь и защиту. Их цель – достичь 11,1 млн человек в 2023 году", – добавила дипломат.

Напомним, что ранее в ООН насчитали 9701 погибшего и 17 748 раненых в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Большинство из них погибли или пострадали на территории, подконтрольной украинским властям.

Также в ООН подтвердили, что российские захватчики пытали украинских пленных, заставляли их доставлять боеприпасы по минным полям и вытаскивать трупы россиян под обстрелами. Также были подтверждены казни пленных оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ООН в Украине Даниэль Белль из Канады лично посетила место удара РФ по селу Гроза в Харьковской области, где погибли более 50 человек. Военное преступление России шокировало ее, по словам женщины, это зрелище – самое худшее, что ей приходилось видеть за время пребывания в Украине после начала большой войны.

Россия же цинично заявила, что ее военные якобы убили в Грозе "множество украинских неонацистов".

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