В ОП раскрыли детали тайных совещаний Залужного с НАТО

В Офисе президента прокомментировали новости о "тайном совещании" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с представителями НАТО, о котором на днях сообщили западные СМИ. Там отметили, что "секретной" она была только для СМИ.

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На самом же деле Залужный находится на постоянной связи с представителями оборонных ведомств и генштабов стран-партнеров Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями Министерств обороны или Генштабов наших партнеров. Практически каждый день", – сообщил Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что эти совещания обусловлены необходимостью постоянной корректировки тактики и стратегии, анализа действий России и коммуникации с партнерами по потребностям украинской армии.

"Эти консультации постоянно продолжаются. Тем более они идут с нашими партнерами из США и Великобритании. Но о чем именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем", – отметил Подоляк.

Напомним, 26 августа издание The Guardian опубликовало новость о том, что Залужный провел секретное совещание с представителями НАТО. Оно, по данным СМИ, прошло на украинско-польской границе. Целью совещания якобы была необходимость перезагрузки военной стратегии Украины.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника заявило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил чиновников США, что украинские силы находятся на пороге прорыва фронта.