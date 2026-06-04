В Павлограде российский дрон попал в многоэтажку: вспыхнул пожар. Фото и видео
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Вечером в среду, 3 июня, российское оккупационное войско атаковало дронами Днепропетровскую область. Один из "Шахедов" попал в жилой дом в городе Павлоград.
Там возник пожар. Обстрел подтвердил глава ОГА (ОГА) Александр Ганжа, опубликовав на своем Telegram-канале фотографию горящих квартир.
Ганжа уточнил, что загорелись пятиэтажка и несколько автомобилей. В доме, судя по кадрам с места ЧП, пламя охватило как минимум две соседние квартиры на четвертом и пятом этажах.
Информация о пострадавших уточняется.
Что предшествовало
В среду, 3 июня, россияне дважды атаковали Днепр. В результате удара по Днепровскому району возникло возгорание складских помещений сети АТБ. Кроме этого, известно о пожаре в инновационном терминале "Новой почты".
Из-за этих ударов пострадали восемь гражданских: семеро из них госпитализированы, в том числе трое в тяжелом состоянии.
Как писал OBOZ.UA,
– В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор РФ направила на город Днепр ракеты. Обстрел частично разрушил двухэтажный дом: 16 людей, среди которых двое детей, погибли, еще 42 пострадали.
– В ночь на 3 июня оккупанты запустили по Украине 198 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 189 целей.
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