В Павлограде российский дрон попал в многоэтажку: вспыхнул пожар. Фото и видео

Вечером в среду, 3 июня, российское оккупационное войско атаковало дронами Днепропетровскую область. Один из "Шахедов" попал в жилой дом в городе Павлоград.

Видео дня

Там возник пожар. Обстрел подтвердил глава ОГА (ОГА) Александр Ганжа, опубликовав на своем Telegram-канале фотографию горящих квартир.

Ганжа уточнил, что загорелись пятиэтажка и несколько автомобилей. В доме, судя по кадрам с места ЧП, пламя охватило как минимум две соседние квартиры на четвертом и пятом этажах.

Информация о пострадавших уточняется.

Что предшествовало

В среду, 3 июня, россияне дважды атаковали Днепр. В результате удара по Днепровскому району возникло возгорание складских помещений сети АТБ. Кроме этого, известно о пожаре в инновационном терминале "Новой почты".

Из-за этих ударов пострадали восемь гражданских: семеро из них госпитализированы, в том числе трое в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZ.UA,

– В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор РФ направила на город Днепр ракеты. Обстрел частично разрушил двухэтажный дом: 16 людей, среди которых двое детей, погибли, еще 42 пострадали.

– В ночь на 3 июня оккупанты запустили по Украине 198 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 189 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!