В Пентагоне ответили, изменили ли позицию по применению Украиной американского оружия для ударов по России

Пентагон настаивает на том, что оружие, которое США предоставляют Украине, должно использоваться только на территории Украины. Соединенные Штаты, несмотря на наступление российских оккупантов на Харьковщину, пока не меняют свою позицию.

Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга, сообщает Голос Америки. В то же время аналитики считают, что ситуация в Харьковской области может заставить США пересмотреть свою позицию.

"На каждой встрече контактной группы по обороне Украины, которую созывает министр Остин, предоставляемое оружие предназначено для использования на поле боя. И министр в своих разговорах с господином Умеровым проговаривает, как лучше использовать эти средства. Мы считаем, что это в пределах украинской территории", – сказала Сабрина Сингх.

В ходе своего визита в Киев Государственный секретарь США также Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поощряют удары американским оружием за пределами Украины, однако Украина должна самостоятельно решать, как вести войну. Эту же позицию подтвердил замглавы Государственного департамента Ведант Пател на брифинге в четверг, 16 мая.

Аналитики и эксперты, с которыми общалось издание, считают, что если бы Украина могла наносить удары по российским войскам через границу, Россия испытала бы значительно большие материально-технические проблемы и погибло бы меньше украинцев.

Это ограничение является одной из причин, почему Харьков так страдает. Если бы Украина могла наносить удары по российским войскам, стоящим прямо через границу, Россия имела бы гораздо больше материально-технических проблем перед началом этого наступления. Если бы мы позволили Украине стрелять по российским самолетам, которые находятся в российском воздушном пространстве и запускают крылатые бомбы, которые убивают людей, в Харькове погибло бы меньше людей", – прокомментировал бывший посол США в Украине Джон Гербст.

Ранее командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что наступление РФ на севере Харьковщины вряд ли закончится для агрессора стратегическим прорывом. Оккупанты не имеют достаточного количества сил и средств.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины является ключевой задачей для Альянса. Поэтому союзники должны продолжать помогать Украине и ее вооруженным силам и должны сделать эту помощь более содержательной и предсказуемой.

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