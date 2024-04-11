В Пентагоне заявили, что не могут вынудить SpaceX прекратить обслуживание Starlink россиян на фронте

В Министерстве обороны США заявили, что не могут заставить SpaceX прекратить обслуживание российских оккупантов – скажем, путем создания белого списка для терминалов украинских войск. В то же время, поиск путей решения этой проблемы продолжается.

Соответствующее заявление сделал помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, сообщает Defense One. Он отметил, что знает обеспокоенность Украины по этому поводу.

"Я не думаю, что Министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я знаю о беспокойстве Украины и работаю над этим вопросом как с Украиной, так и со Starlink", – подчеркнул Пламб.

Известно, что оккупанты используют систему Starlink на фронте в Украине, что ставит под угрозу преимущество, которое когда-то имело наше государство. Терминалы продаются через "теневую цепочку поставок" и попадают к российским войскам и другим врагам США. У России нет проблем с их приобретением на черном рынке.

Напомним, что в марте в Конгрессе США демократы из Палаты представителей инициировали парламентское расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за массового использования россиянами спутниковой связи Starlink в войне против Украины.

"Мы обеспокоены тем, что у вас могут отсутствовать соответствующие предохранители", – говорится в тексте письма, которое демократы отправили в SpaceX.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что оккупанты закупают терминалы Starlink в арабских странах. Стоимость одной точки доступа обходится врагу в 200 тыс. рублей.

– Издание WSJ сообщило, что компания SpaceX Илона Маска незаметно, но неуклонно налаживает более глубокие связи с американской разведкой и военными ведомствами. Речь идет о малоизвестной широкой общественности секретной спутниковой программе под названием Starshield.

– Операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады уничтожили на передовой систему Starlink, которой пользовались российские оккупанты. Удар по ней нанесли fpv-дроном.