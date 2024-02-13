ГУР: терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах. Аудиоперехват

Российская оккупационная армия начала использовать спутниковый интернет Starlink на войне в Украине. При чем агрессор закупает терминалы в арабских странах.

Стоимость одной точки доступа обходится врагу в 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В украинской разведке обнародовали аудиоперехват телефонного разговора российских оккупантов, в котором они обсуждают возможность закупки оборудования для доступа к спутниковому интернету Starlink.

Российский военный пожаловался собеседнику, что на фронте плохая связь. Второй захватчик предложил купить Starlink и заявил, что цена вопроса составляет 200 тыс. рублей.

"Давай я тебе Starlink закажу. Батареей 200 кусков собирайте. Арабы возят к нам всё: провода, WiFi, роутер", – заявил оккупант.

В ГУР пока что не сообщили, через какие именно страны российские оккупанты закупают терминалы спутниковой связи Starlink.

Напомним, недавно Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило, что российская террористическая армия начала использовать спутниковый интернет Starlink. Факт применения захватчиками американской технологии был зафиксирован вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Ранее сообщалось, что оккупанты стали все чаще применять на передовой терминалы Starlink. Россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц. Инженер из Киева Олег Кутков, занимающийся терминалами Starlink для украинских военных, заверил, что никакой "зрады" здесь нет.