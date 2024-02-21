'Не стерпели безобразия': украинские десантники уничтожили Starlink, который обнаружили на позициях российских оккупантов. Видео

Операторы разведывательных БПЛА 71 егерской бригады уничтожили на передовой систему Starlink, которой пользовались российские оккупанты. Удар по ней нанесли fpv-дроном.

Соответствующее видео показали в Telegram Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Там отметили, что до сих пор бойцам не удавалось различать системы украинских войск и оккупантов.

"А наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании. Короче, нет у оккупантов "старлинка". По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады", – отметили военные.

Напомним, ранее ГУР МОУ официально подтвердило, что российская террористическая армия начала использовать спутниковый интернет Starlink. Факт применения захватчиками американской технологии был зафиксирован вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет, а ситуация со спутниковым интернетом у врага начинает набирать системный характер.

В то же время американский предприниматель Илон Маск отрицает поставки систем Starlink в Россию. Он отметил, что, "насколько ему известно", компания SpaceX, владельцем которой он является, не передавала стране-агрессору терминалы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел переговоры с Маском по использованию российскими оккупантами систем спутниковой связи Starlink, после чего отметил, что есть способ отключения "Старлинков" для оккупантов, сохранив при этом работу этих спутниковых модемов для украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГУР сообщили, что Россия закупает терминалы Starlink в арабских странах. Стоимость одной точки доступа обходится врагу в 200 тыс. рублей.

– Также в ГУР отметили, что терминалы спутникового интернета Starlink от компании Space X Илона Маска открыто продаются на онлайн-площадках России. Starlink используют российские оккупанты на фронте в Украине, а украинские военные, со своей стороны, работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу от этих терминалов.