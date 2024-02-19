'Способ существует': Федоров рассказал о переговорах с Маском по отключению 'Старлинков' для армии РФ

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров беседовал с основателем SpaceX Илоном Маском по поводу использования российскими оккупантами систем спутниковой связи Starlink. По словам Федорова, есть способ отключения "Старлинков" для окупантов, сохранив при этом работу этих спутниковых модемов для украинской армии.

Об этом глава Минцифры сообщил в интервью Общественному. Он отметил, что разговор с Маском состоялся еще до того, как информация о завозе Starlink в Россию получила публичный резонанс.

"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там исходили из такой ситуации. Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", - сказал Федоров.

Министр отметил, что компания SpaceX уже подобное что-то делала с правительством Израиля и будет использовать этот алгоритм для того, чтобы отключить "Старлинки" для армии РФ.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли SpaceX возможность отключить Starlink на временно оккупированной территории Украины, Федоров рассказал, что такая возможность есть, "но для нас это тоже будет катастрофически".

"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по существу там с иным путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", — подчеркнул министр.

Чиновник не верит в существование связи между тем, что в российской армии появились Starlink, и тем, как Маск сейчас комментирует российско-украинскую войну.

"Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, прямо сейчас это попало в публичность, их стало немного больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", - добавил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

10 украинских инженеров, занимающихся терминалами Starlink для ВСУ, сказал, что войска России начали применять на фронте терминалы Starlink и это происходит все чаще. По его словам, россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставные лица.

В украинском ГУР подтвердили использование оккупантами Starlink от SpaceX и рассказали, что такая практика приобретает системный характер.

Факт применения американской технологии зафиксирован вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области, сообщили в ГУР. В ведомстве объяснили, что из-за санкций Москва использует так называемый параллельный импорт, то есть контрабанду.

Илон Маск заявил, что SpaceX не передавала России систем Starlink.

Представитель ГУР Андрей Юсов 12 февраля сообщил, что в РФ терминалы Starlink открыто продаются на онлайн-площадках. оккупанты используют их на фронте, а украинские военные работают над тем, чтобы нейтрализовать угрозу.