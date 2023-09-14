'В первый раз мы такое слышали': очевидец взрывов в Крыму пожаловалась на атаку. Видео

Очевидец утренней атаки в Евпатории пожаловались, что никогда еще не слышала таких мощных взрывов. По словам женщины, первый взрыв прогремел в 5:30 утра и после этого она начала считать "хлопки".

В течение 15 минут ей удалось насчитать 14 взрывов. Видео с опросом очевидцев атаки опубликовали кремлевские пропагандисты в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина заявила, что слышала громкие взрывы, а также видела вспышки. Также она добавила, что атака продолжалась более 15 минут, в течение которых она успела насчитать 14 взрывов.

Кроме того, она пожаловалась, что раньше все взрывы были вдалеке и на них не особо обращали внимание, однако утренние взрывы 14 сентября ее сильно напугали.

"В 5:30 началось, было 14 взрывов, одна вспышка над нами была. У нас выходят окна на море…И это все, что могу сказать. Когда первый взрыв услышала в 5:30, начала считать. И где-то в 5:46 еще взрывали. В первый раз мы такое слышали, в первый раз. Было далеко всегда, а здесь было близко, один точно слышала, как над нами пролетал, но мы не выходили из номера", – заявила женщина.

Видео дня

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Позже стало известно, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео атаки во временно оккупированном Крыму, в ходе которой была уничтожена система противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане страны-агрессора России устроили очередную истерику из-за новых взрывов во временно оккупированном Крыму. Россияне пожаловались, что над захваченным полуостровом свободно летают дроны и предъявили претензии министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!