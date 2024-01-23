В Польше подняли военную авиацию на фоне ракетного удара РФ по Украине

Утром 23 января во время массированного ракетного удара по Украине польская армия поднимала истребительную авиацию. Польская и союзническая авиация была активна в юго-восточной части страны.

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Польское военные осуществляли процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства. Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В военном ведомстве сообщили, что в связи с интенсивной деятельностью дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины, были начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

Жителей Польши предупреждали, что активность польской и союзнической авиации может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны.

К слову, 13 января во время массированной ракетной атаки РФ по Украине польские военнослужащие также переходили в повышенный режим боевой готовности. В частности, в небо были подняты истребители F-16. Тогда же были активизированы наземные системы противовоздушной обороны.

Напомним, 23 января РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики-ракетоносители: более 10 Ту-95мс с аэродрома Оленья вылетели в направлении Каспийского моря. Позже стало известно о пусках ракет: взрывы были слышны в Киеве и Павлограде Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Киеве прогремели взрывы. Во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Позже стало известно о пожаре в Святошинском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы прогремели, в том числе, в Харькове. Вследствие ракетого удара по региону пострадали дети. Также было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов российские террористы разрушили детскю санаторную школу.