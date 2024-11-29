"В приоритете – ПВО": Байден после массированного обстрела Россией Украины высказался об усилении помощи
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал "ужасающей" очередную российскую ракетную атаку на Украину, которая произошла утром 28 ноября. Он напомнил, что Вашингтон поддерживает Киев и продолжает оказывать военную помощь для борьбы с Россией.
В частности, Байден отметил, что по его приказу США отдают приоритет передаче Украине систем противовоздушной обороны. Заявление американского президента опубликовали на сайте Белого дома.
"В этот день мое послание украинскому народу ясно: Соединенные Штаты поддерживают вас. Ранее в этом году и по моему указанию США начали отдавать приоритет экспорту средств ПВО, чтобы они в первую очередь направлялись в Украину. Министерство обороны поставило сотни дополнительных ракет для систем ПВО в результате этого решения, и дальнейшие поставки продолжаются", – отметил глава Белого дома.
Байден добавил, что в течение нескольких месяцев Белый дом работал над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость энергетической инфраструктуры в рамках подготовки к зиме.
"Министерство обороны продолжает наращивать другие критически важные возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику", – добавил президент Штатов.
Напомним, что Россия 28 ноября устроила массированную ракетную атаку на Украину после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. В нескольких регионах есть прилеты, еще в ряде регионов повреждены дома и авто из-за падения обломков сбитых целей, есть пострадавшие.
Враг атаковал энергообъекты, из-за чего были применены аварийные отключения электроэнергии.
В ВС сообщили о сбитии 114 из 188 средств воздушного нападения, а именно было уничтожено 76 крылатых ракет, три авиационные ракеты, 35 ударных дронов (еще 62 локационно потеряны).
Как сообщал OBOZ.UA, в День благодарения, который 28 ноября отмечали в США, президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ за поддержку Украины. Он подчеркнул, что сильное мировое лидерство Вашингтона критически важно для победы над насилием и террором.
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