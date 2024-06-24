В Раде потребуют увольнения руководства ТЦК на Житомирщине после смерти мужчины: что показала экспертиза

Члены временной следственной комиссии Верховной Рады Украины потребуют увольнения руководства Звягельского Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Это связано с инцидентом со смертью 32-летнего Сергея Ковальчука из города Барановка Житомирской области.

Видео дня

Об этом в эфире проекта "Свобода.Утро" сообщила народная депутат Юлия Яцык. "Мы будем требовать от Главнокомандующего и командования Сухопутных войск смены руководства этого ТЦК потому, что этот руководитель не справился со своими должностными обязанностями и не смог организовать работу своего коллектива, своих подчиненных в рамках закона", – сказала она.

Народная депутат рассказала, что во время заседания комиссии представитель Звягельского районного ТЦК сообщил, что Сергей Ковальчук был в состоянии алкогольного опьянения во время задержания и якобы сам попросил остаться в ТЦК.

Однако комиссия обнародовала результаты наркологической экспертизы, не обнаружившей алкоголя в его крови. Также были отвергнуты утверждения об эпилептическом приступе, поскольку ни врачи, ни родственники погибшего не подтвердили наличие такого диагноза.

По словам Яцык, в свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти стали множественные черепно-мозговые травмы со смещением костей черепа.

"О том, что когда-то этот погибший болел эпилепсией, что у него когда-то раньше были такие случаи – ничего об этом нам неизвестно. Родственники погибшего также утверждают, что такого диагноза у него никогда не было. В том числе в выводе врача о причине смерти нет даже каких-либо других признаков, которые могли бы свидетельствовать о наличии у него эпилепсии. Поэтому мы это отвергаем", – сказала она.

Командование Сухопутных войск ВСУ уже назначило служебную проверку. Кроме того, Нацполиция ведет уголовное расследование по факту смерти, следователи также назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу по установлению точной причины гибели.

Яцык отметила, что ВСК не может вмешиваться в ход расследования, но будет держать это дело на контроле.

"У нас более 3200 жалоб уже рассмотрено по состоянию на сегодняшний день. Инцидент этот – не единственный. Более 56 заявлений мы рассмотрели на прошедшем заседании временной следственной комиссии. Планируем еще заседания отдельные по отдельным областям и по отдельным конкретным нарушениям, и в том числе будем вызывать ВВК по поводу предоставления выводов о пригодности лица, когда у него вообще нет оснований для мобилизации", – резюмировала она.

Напомним, ранее стало известно, что в Звягельском РТЦК и СП Житомирской области умер 32-летний военнообязанный Сергей Ковальчук.

Журналисты, побывавшие в селе Барановка, где похоронили Ковальчука, после похорон пообщались с его родными и утверждают, что мужчину доставили в Звягельскую больницу с множественными травмами, где он скончался через несколько дней.

"Сын убит и все. Что здесь говорить? Согласно выводу, у него там перелом костей свода черепа. Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно от нас. Знаем, что в 5 утра приехали к нему из ТЦК", – рассказал отец умершего.

Он отметил, что его сын находился в реанимации трое с половиной суток.

В Facebook Житомирского областного ТЦК и СП заявили, что Ковальчука доставили в ТЦК и СП 28 мая, а до того он якобы несколько дней злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.

"Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный продолжительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету скорой. Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье", – говорится в сообщении.

Также в ТЦК добавили, что проводившие экспертизу следователи отметили: никакого постороннего физического влияния на мужчину не оказывалось.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая в одном из районных ТЦК в Закарпатской области скончался военнообязанный мужчина. Перед тем ВВК сочла его пригодным к прохождению службы.

– В Кривом Роге 5 мая в ТЦК также умер военнообязанный в возрасте 44 лет. Родные сообщают об избиении, в то время как сотрудники ТЦК утверждают, что у него случился эпилептический приступ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!