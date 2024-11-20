В Украине расширили список категорий граждан, имеющих право на отсрочку или увольнение со службы: кого касается

Верховная Рада приняла несколько важных законопроектов, расширяющих права на отсрочку или освобождение от военной службы для отдельных категорий граждан. Это касается лиц, прошедших плен, а также родственников погибших или пропавших без вести во время войны.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, парламент поддержал законопроект № 12104, предоставляющий право на отсрочку от военной службы гражданским лицам, побывавшим в плену. Решение поддержали 304 депутата.

"Я соавтор этого законопроекта, первый автор – коллега Ирина Фриз. Давно добивались того, чтобы у прошедших плен людей было так же право на отсрочку от службы, как это работает сейчас с военнопленными. Потому что это справедливо! И наконец добились", – отметил Гончаренко.

Тот же законопроект предусматривает упрощение процедуры получения отсрочки для родственников пропавших без вести.

Теперь отсрочка будет предоставляться:

родственникам лиц, признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах;

родственникам тех, кто получил статус "безвестно отсутствующего" через суд.

Для этого не нужно будет проходить сложные судебные процессы. Достаточно документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах или соответствующего решения суда.

Еще один важный законопроект № 11531 обеспечивает право на освобождение от военной службы для тех, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий. Данный документ поддержали 308 народных депутатов.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

На днях в "Резерве+" заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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