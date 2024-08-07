В Раде рассказали, что делать, если мобилизация проходит с нарушением закона

В Украине в случае нарушения мобилизационного законодательства гражданин может обжаловать неправомерные (по его мнению) действия сотрудников ТЦК или Нацполиции. Для этого можно обратиться в суд либо к высшему руководству.

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Вопрос прокомментировал нардеп Федор Вениславский, член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он выступил на брифинге в Media Center Ukraine 6 августа.

"Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или превышением должностных обязанностей должностным лицом ТЦК и СП или Национальной полиции, он имеет полное право, как и любой гражданин, обжаловать эти действия или в суде, или у высшего руководства", – заявил Вениславский.

Также можно написать о ситуации на официальный адрес парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства. Проводятся, как я уже сказал, служебные расследования, и они получают должное реагирование", – заверил народный депутат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца – до 9 ноября 2024 года.

– О том, кого могут мобилизовать в Украине до конца августа, читайте в нашем материале по ссылке.

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