Военное положение и мобилизация в Украине официально продолжены: Зеленский подписал законы

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца. Таким образом оба режима будут действовать по меньшей мере до 9 ноября.

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Соответствующие изменения указаны в карточках законов № 11433 и № 11434, которые были обнародованы на сайте Верховной рады.. Это уже 12-й раз, когда в Украине продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию.

Напомним, 23 июля депутаты Совета большинством голосов поддержали продолжение военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты в парламент накануне внес президент Зеленский.

8 мая Верховная Рада приняла законы об утверждении указов Зеленского о продлении в Украине срока действия военного положения и общей мобилизации с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

Как известно, с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины были объявлены режимы военного положения и всеобщей мобилизации. С тех пор их действие каждый раз продлевается на три месяца.

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